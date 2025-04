POL-MI: Handtasche entrissen

Porta Westfalica (ots) - Am späten Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit seinem Pkw die Straße Helser Bruch in Porta Westfalica-Vennebeck in östliche Richtung. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch drei weitere männliche Insassen ...

