POL-MI: Korrektur zur Meldung: Pkw prallt gegen Baum - vier Verletzte

Minden (ots) - (SN) Wegen eines Autounfalls wurden die Beamten am Dienstagmorgen in die Straße "Am Fort C" nach Dankersen gerufen. Den Erkenntnissen nach war gegen 7.25 Uhr eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei ihrer Fahrt in der Sackgasse in einer Kurve zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch gegenzusteuern, verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über den Honda und kollidierte mit einem Baum. Weil sich den eingesetzten Polizisten im Rahmen der ...

mehr