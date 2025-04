Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Espelkamp (ots)

(SN) Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der B 239 bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats derzeitig um Zeugenhinweise.

So befuhr am Samstag um kurz vor 17 Uhr eine Streifenwagenbesatzung die Bremer Straße und wurde durch ein Handzeichen auf eine am Seitenstreifen stehende Autofahrerin aufmerksam. Bei dem folgenden Gespräch teilte 35-jährige Lübbeckerin den Polizisten mit, dass sie kurz zuvor die Bremer Straße (B 239) befahren hatte.

Dabei, so die Schilderung, habe sie an der Überführung Waldweg zwei auf der Brücke stehende Kinder wahrgenommen, die einen Gegenstand in die Tiefe fallen ließen, welcher vor dem Pkw auf den Asphalt aufschlug. Daraufhin bremste die Frau ihren Wagen stark ab. Kurz darauf waren die etwa 10 bis 13 Jahre alten Jungs verschwunden. Ein Schaden am Skoda entstand glücklicherweise nicht. Bei der Nachschau konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Gegenstand offenbar um einen mit Wasser gefüllten Luftballon handelte.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen. Auch die möglicherweise von dem Vorfall wissenden Erziehungsberechtigten werden gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

