Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiraddieb auf frischer Tat ertappt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Dank aufmerksamer Hausbewohner konnte die Polizei am späten Montagabend einen Zweiraddieb auf frischer Tat ertappen.

Dazu bemerkte eine Bewohnerin gegen 23.55 Uhr einen fremden Mann in ihrem Garten an der Straße Mittelfeld-Nord und weckte daraufhin ihre Familienangehörigen. Kurz darauf war der unerbetene Besuch am Gartentor des Grundstücks beendet. So hielten die Bewohner den Mann samt des aus einer Gartenhütte entwendeten Kleinkraftrades bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in Schach.

Den Polizisten gegenüber verhielt sich der offenbar alkoholisierte Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann aus Porta Westfalica, verbal aggressiv und stieß Beleidigungen aus. Daraufhin wurde er in eine Gewahrsamszelle nach Minden gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Abklingen seiner Aggressivität konnte er am Dienstagmorgen von den Gesetzeshütern auf freien Fuß gesetzt werden.

Am Montagabend kam es außerdem an der Humboldtstraße in Porta Westfalica-Eisbergen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte brachen hier zwischen 8 Uhr und 18.20 Uhr ein Fenster auf und entwendeten aus dem Gebäude in Abwesenheit der Bewohner Schmuck und Bargeld.

Wem im genannten Tatzeitraum rund um die Humboldtstraße verdächtige Personen oder Handlungen aufgefallen sind, der wird gebeten, diese der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

