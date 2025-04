POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 15-jähriger Jugendlicher

Minden (ots) - (TB) Zwei Geschäftseinbrüche wurden der Polizei in den vergangenen Tagen gemeldet. Während die Einbrecher in einem Fall Bargeld erbeuteten, bestand ihre Beute bei der weiteren Tat aus Modebekleidung. Zunächst gingen Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein Büro- und Lagergebäude an der Ringstraße im Bereich zur Bismarckstraße an. Hier brach man gewaltsam eine Tür auf. In den Räumlichkeiten konnten ...

mehr