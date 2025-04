Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Geschäftseinbrüche gemeldet

Minden (ots)

(TB) Zwei Geschäftseinbrüche wurden der Polizei in den vergangenen Tagen gemeldet. Während die Einbrecher in einem Fall Bargeld erbeuteten, bestand ihre Beute bei der weiteren Tat aus Modebekleidung.

Zunächst gingen Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein Büro- und Lagergebäude an der Ringstraße im Bereich zur Bismarckstraße an. Hier brach man gewaltsam eine Tür auf. In den Räumlichkeiten konnten die Täter aus einer Kasse Bargeld entwenden. In den Morgenstunden des Sonntags war ein Modegeschäft in der Innenstadt das Ziel von Einbrechern. Beim Ladenlokal in der Marienstraße warf ein Unbekannter mittels Terrakotta-Kübels die Schaufensterscheibe ein. Danach verschaffte er sich durch das Loch im Glas Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten, wo er diverse Modeartikel zusammenraffte. Mit einer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gelang ihm die Flucht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell