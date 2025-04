POL-MI: Fahrradfahrer überfällt Seniorin

Petershagen (ots) - (SN) Ein Raub am späten Mittwochnachmittag in Petershagen beschäftigt gegenwärtig die hiesige Polizei. Den aktuellen Ermittlungen vorausgegangen war die Tat eines Duos, welches gegen 17.15 Uhr auf offener Straße eine ältere Dame beraubte. Den Erkenntnissen nach war die Geschädigte (80) an der Sackstraße auf das Duo gestoßen. Dazu berichtete die glücklicherweise unverletzte Petershägerin den eingesetzten Polizisten, dass eine der beiden Personen ...

