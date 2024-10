LPI-G: Aufgeschreckter Ladendieb wird zum Räuber

Gera (ots) - Am Samstagnachmittag, den 26.10.2024, wurden Rettungskräfte zu einer bewusstlosen 36 -jährigen männlichen Person in die Jenaer Straße hinzugerufen. Die Person war augenscheinlich ohne Bewusstsein und auf medizinische Hilfe angewiesen. Als der behandelte Notarzt an die am bodenliegende Person herantrat, griff diese unvermittelt den Notarzt an. Letztlich ließ sich die Person unter polizeilicher Aufsicht ...

mehr