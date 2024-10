LPI-G: Schlägerei in Greiz endet mit Festnahme

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf: Am 24.10.2024 gegen 14:00 Uhr begab sich eine 84-Jährige zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Bahnhofsstraße. Während des Einkaufens hing die Frau ihre Handtasche über den Griff des Einkaufswagen. An der Kasse musste die Frau dann feststellen, dass ihr Portmonee nicht mehr da war. In der Geldbörse befanden sich ca. 300 Euro Bargeld, eine EC-Karte und sämtliche Dokumente. Die ...

