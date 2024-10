Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in Berga

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 24.10.2024 gegen 17:30 Uhr kam es im Zug von Gera nach Berga zu einer Streitigkeit zwischen einem 23-jährigen Mann afghanischer Herkunft und anderen Zugpassagieren. Ein mit dem 23-jähriger befreundeter 25-jähriger Mann (ebenfalls afghanisch) versuchte zu schlichten und wird durch den 23-jährigen tätlich angegriffen, worauf es zu einer Schlägerei kommt. Am Bahnhof in Berga verlassen beide den Zug und beschädigten dort einen abgeparkten PKW, indem der 23-jährige die Heckscheibe zerstört. Die eintreffenden Beamten stellten beide Personen vor Ort, wobei es im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zum Widerstand des 23-jährigen kam. Bei der Verbringung zur Dienststelle wurde der 23-jährige plötzlich bewusstlos, so dass er umgehend in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Krankenhaus wurde bei dem jungen Mann ein Blutalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann im Krankenhaus belassen und ein Strafverfahren eingeleitet wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (BF)

