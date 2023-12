Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Wittlich (ots)

Am 24.12.2023 wurde im Zeitraum von 11:00 bis 19:00 Uhr ein roter PKW des Herstellers Nissan auf dem Gelände der B-Station in der Friedrichstraße 66 in 54516 Wittlich vermutlich durch einen weiteren PKW auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verantwortliche entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell