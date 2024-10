Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Täter begeht Raub und im Anschluss mehrere Körperverletzungsdelikte

Gera (ots)

Am 25.10.2024, von 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr, begann ein 24-jährigen Mann im Kaufland in Gera-Lusan, auf Grund seiner Alkoholisierung, die dortigen Kunden zu bepöbeln. Er wurde durch die ansässige Security aus dem Objekt begleitet. Vor dem Kaufland fragte der Täter Passanten, ob diese Bier bei sich hätten. 2 Passanten bejahten dies mit dem Zusatz, dass das Bier im Rucksack wäre. Der Täter versuchte daraufhin auf den Inhaber des Rucksackes einzuschlagen, nahm den Rucksack an sich und ergriff die Flucht. Hier bewegte er sich in eine Parkanlage zwischen der Eichenstraße und der Karl-Matthes-Straße. Laut Zeugen soll der Täter dort einen unbekannten männlichen Passanten unvermittelt zu Boden gestoßen und auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Der bisher unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365/829 - 1124 zu melden. Der Täter wurde anschließend in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet.

