LPI-EF: In Streit geraten

Erfurt (ots) - In der Nacht auf Montag schnappte sich ein Dieb ein Motorrad und floh. Der 73-jährige Besitzer des Zweirads hatte dieses Sonntagabend vor seinem Wohnhaus in der Blumenstraße in Erfurt abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu diesem wollte, war die Honda verschwunden. Ein Unbekannter hatte sich an dem Motorrad zu schaffen gemacht und das Sicherheitsschloss geknackt. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Wert von 6.000 Euro. Der Eigentümer ...

