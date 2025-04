Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Am Mittellandkanal: Jugendliche versuchen mit Roller vor Polizei zu flüchten

Minden (ots)

(SN) Am Sonntagnachmittag haben zwei 14-jährige Mindener versucht, sich auf einem zuvor mutmaßlich gestohlenen Motorroller einer Polizeikontrolle zu entziehen und wählten dazu einen Fahrradweg am Mittelkanal.

So traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.30 Uhr zunächst auf der Straße "Sieben Bauern" auf das mit zwei Personen besetzte Zweirad und bemerkte, dass sich kein Kennzeichen an dem Fahrzeug befand. Deshalb entschlossen sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle und wendeten ihren Streifenwagen.

Anstatt anzuhalten setzte der Fahrer trotz gegebener Anhaltesignale seine Fahrt fort und beschleunigte über die Beethovenstraße. Von der ging es schließlich auf den zu dieser Zeit mit zahlreichen Passanten und Radfahrern besetzten Radweg entlang des Mittellandkanals. In Höhe des Hahler Hafens verlor der Fahrer auf einem Schotterweg schließlich die Kontrolle, das Duo stürzte - der leicht verletzte Fahrer und dessen Sozius flüchteten fußläufig.

Es blieb beim Versuch. Beide Beteiligten - zwei 14-jährige Mindener - konnten durch die Polizisten gestellt und zur Identitätsfeststellung auf die hiesige Dienststelle gebracht werden. Zuvor hatten die Beamten bei einem der Jugendlichen ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnten sie an Erziehungsberechtigte übergeben werden.

Weil sich der Verdacht eines vorherigen Diebstahls ergab, stellten die Polizisten das Leichtkraftrad sicher. Aufgrund mehrerer Tatvorwürfe - darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz - leiteten die Beamten ein umfangreiches Strafverfahren ein.

Weil der 14-jährige Mindener durch sein riskantes Fahrverhalten mehrere Personen in Gefahr brachte, bittet die Polizei nun um Hinweise. So werden insbesondere mindestens zwei Radfahrer gebeten, die an der Kanalunterführung der Hahler Straße zur Vermeidung eines Zusammenstoßes dem Roller-Duo ausweichen mussten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Telefon (0571) 88660 aufzunehmen. Dies gilt auch für einen namentlich nicht bekannten Passanten, der den Roller-Fahrer im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Petershäger Weg zum Anhalten bewegen wollte. Weil der 14-Jährige jedoch nicht stoppte, sprang der Zeuge zur Seite und konnte so Schlimmeres verhindern.

