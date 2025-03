POL-EL: Lathen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter in Lingen an der Diekstraße beim dortigen Baggersee mit Gewalt einen einbetonierten Metalltisch aus dem Erdreich gerissen und zudem diverse Müllreste in Form von Einweggrills, Kohle, Plastikbechern, altem Grillfleisch und Glasflaschen hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

