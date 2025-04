POL-MI: Komm ins Team 110 - Infoveranstaltung am 7. Mai 2025

Lübbecke (ots) - (TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Ostermontag in die Filiale einer Bäckerei in der Steubenstraße ein. Noch bevor sie sich an die Öffnung des Tresors machen konnten, wurden sie von einer Angestellten überrascht, sodass sie flohen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in den Nachtstunden zu Montag zunächst gewaltsam Zugang zum Geschäftsgebäude. ...

mehr