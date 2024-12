Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Kindergärten ++ Landkreis - Tageswohnungseinbrüche ++ Winsen - Fußgängerin angefahren

Stelle (ots)

Einbrüche in Kindergärten

Am vergangenen Wochenende kam es in Stelle zu insgesamt drei Einbrüchen in Kindergärten und eine Begegnungsstätte.

In der Ashausener Straße traf ist ein Kindergarten und eine Begegnungsstätte. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und brachen Schränke auf. In einem Fall gingen sie vermutlich leer aus, im zweiten Fall entwendeten sie eine Spardose mit etwas Münzgeld. Die Tatzeiten liegen jeweils zwischen Freitagabend und Montag früh.

Im Kirchweg ereignete sich die Tat zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Die Täter drangen durch eine Kellertür in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch hier erbeuteten sie lediglich etwas Münzgeld im Wert von wenigen Euro, verursachten aber erheblichen Sachschaden.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Landkreis - Tageswohnungseinbrüche

In Winsen, in der Straße Winser Baum, sind Diebe gestern, 16.12.2024 in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 7:00 Uhr und 18:50 Uhr. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Uhren sowie Papiere.

In Seevetal/Meckelfeld kam es in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Brombeerweg. Dort nutzten die Täter eine auf dem Grundstück liegende Leiter und gelangten so an ein Fenster im Obergeschoss. Sie schlugen das Fenster ein und verschafften sich so Zutritt.

In Hanstedt drangen Diebe gegen 18:10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Roter Kamp ein, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Der Zentrale Kriminaldienst sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen - Fußgängerin angefahren

Auf der Hamburger Straße, in Höhe der Einmündung Rehrhöfe, kam es gestern, 16.12.2024 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:25 Uhr überquerte eine 81-jährige Frau die Fahrbahn an der für sie Grünlicht zeigenden Ampelanlage. In diesem Moment fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW vom Tankstellengelände in die Fahrbahn ein. Nach eigenen Angaben wollte er vor der Haltlinie stoppen, rutschte aber beim Bremsen vom Pedal ab, so dass er die Frau mit seinem Wagen touchierte. Die 81-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell