POL-ESW: Pressebericht 30.06.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut; Schaden 1000 Euro

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Cornberg ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 04.33 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, als er die B 452 von Reichensachsen in Richtung Hoheneiche befuhr. In einem angrenzenden Feld und dem dortigen Straßengraben kam der 20-Jährige mit seinem Auto dann letztlich zum Stehen. Der verantwortliche Fahrer ließ das Fahrzeug an Ort und Stelle zurück und verließ dann unerlaubt die Unfallstelle. Ermittlungen an der Halteradresse führten dann zu dem 20-Jährigen, der einen Atemalkoholtest machte (1,43 Promille) und letztendlich die Fahrt eingestand. Ermittelt wird nun gegen den 20-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Unfallschaden am Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

Sachbeschädigung, Körperverletzung, Diebstahl

Gleich mehrfach in Erscheinung getreten ist am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 05.00 Uhr ein 20-Jähriger aus Eschwege, der im Bereich Brückenstraße mit noch weiteren Tätern mehrere Straßenschilder (Schaden 500 Euro) in die Werra geworfen haben soll. In der weiteren Folge geriet der 20-Jährige in der Straße "Unter dem Berge"/Ecke Brückenstraße nahe des dortigen Deko-Bootes (Sitzgelegenheit) mit einem aus Kassel stammenden 24-Jährigen aneinander und soll diesen unvermittelt angegriffen und geschlagen haben. In dem gleichen Zusammenhang soll der 20-Jährige dem 24-Jährigen dann auch noch das Handy (i-Phone im Wert von 250 Euro) abgenommen haben und weggelaufen sein, als das Opfer die Polizei rufen wollte. Die Polizei wurde hinzugerufen und hat Ermittlungen aufgenommen, die sich in der Hauptsache gegen den 20-Jährigen richten. Zudem hat die Polizei die Personalien von noch weiteren Personen festgestellt, wo die Beteiligung an der Sachbeschädigung geprüft werden.

Wildunfall

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Duderstadt erfasste am Sonntagabend auf der B 27 bei Bad Sooden-Allendorf in Fahrtrichtung Eschwege (Höhe der Shell-Tankstelle) einen Waschbären, der noch an der Unfallstelle verendete. Der Unfall ereignete sich gegen 22.39 Uhr, der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Polizei Sontra

Unfall zwischen Pkw und Motorrad; Schaden 1500 Euro

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Gerstungen befuhr am Sonntag gegen 17.09 Uhr die Ausfahrt "Wommen" der A 44 von Eisenach kommend und wollte dann am Ende der Abfahrt auf die B 400 in Richtung Wommen abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 20-Jährigen aus dem Wartburgkreis, der mit seinem Motorrad die B 400 von Wommen kommend, in Richtung Nesselröden befuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, die beiden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Das Motorrad (Schaden 1500 Euro) musste abgeschleppt werden, der Schaden am Pkw ist noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Ermittlungen wegen Körperverletzung haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau aktuell gegen einen 38-Jährigen aus Helsa aufgenommen. Am Sonntag kam es gegen 17.00 Uhr in der Ortslage von Großalmerode aufgrund von chaotischen Parksituationen im Bereich Oststraße zu einem Wortgefecht zwischen dem 38-Jährigen und einer anderen Familie. In diesem Zusammenhang soll dann der 38-Jährige eine im Auto sitzende 54-Jährige aus Großalmerode durch das geöffnete Fenster geschlagen haben und im weiteren Verlauf sowohl auf den 56-Jährigen Ehemann als auch auf die 25-jährige Tochter losgegangen sein. Die Polizei wurde schlichtend hinzugerufen, hat Ermittlungen aufgenommen und bei dem 38-Jährigen eine Gefährderansprache durchgeführt.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Richard-Wolff-Straße in Hessisch Lichtenau ist ein schwarzer VW Eos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 22.06.2025, 07.00 Uhr und Sonntag, 29.06.2025, 20.00 Uhr. Der Wagen war in einer privaten Einfahrt abgestellt, beschädigt wurde das Heck u.a. Kofferraumklappe und die B-Säulen. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw kollidieren an der Einmündung B 27 und B 80; Schaden 1000 Euro

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Montag einen Unfall verursacht, als sie gegen 05.45 Uhr von der B 80 aus Richtung Witzenhausen kommend, nach links auf die B 27 in Richtung Göttingen einbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 35-jährigen Autofahrer aus Wehretal, der von der B 27 aus Richtung BSA kommend nach links in Richtung Witzenhausen einbog. Im Einmündungsbereich kollidierten dann die beiden Autos. Der Schaden am Auto der Verursacherin beläuft sich auf 1000 Euro, das andere Auto musste später abgeschleppt werden, der Schaden ist hier noch nicht abschließend beziffert.

Wildunfälle

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Eschwege erfasste am Sonntag auf der B 27 von Hebenshausen kommend in Richtung Witzenhausen, kurz nach der Einmündung "Berge" ein Reh, was nach dem Aufprall in die angrenzende Feldgemarkung davonlief. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 23.00 Uhr, der Schaden wird mit 1500 Euro angegeben. Am Montag erfasste dann ein 30-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw ebenfalls ein Reh, als er die L 3238 von Ermschwerd in Richtung Stiedenrode befuhr. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Unfall ereignete sich gegen 03.33 Uhr, der Schaden wird mit 2000 Euro angegeben.

