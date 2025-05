Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradkontrollen am 01. Mai

Neuwied (ots)

Am 1. Mai 2020 führte die Polizeiinspektion Linz am Rhein im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine gezielte Kontrollmaßnahme mit dem Schwerpunkt "Zweiradverkehr" durch. Die Kontrollstelle wurde am Parkplatz an der Bundesstraße 42 in Linz am Rhein eingerichtet. Insgesamt wurden 16 Motorräder und ihre Fahrerinnen und Fahrer einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Ziel der Maßnahme war es, technische Mängel an den Fahrzeugen, Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften sowie riskantes Fahrverhalten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Die Bilanz der zweistündigen Kontrolle fiel insgesamt positiv aus:

- In zwei Fällen mussten aufgrund "geringfügiger Verstöße" Verwarnungen ausgesprochen werden

- Ein Mängelbericht wurde ausgestellt, da bei einem Motorrad technische Unzulänglichkeiten festgestellt wurden, die kurzfristig behoben werden müssen. Eine Nachkontrolle wurde angeordnet.

Die Polizei Linz am Rhein weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere zum Saisonbeginn vermehrt mit Verkehrskontrollen zu rechnen ist. Zweiradfahrerinnen und -fahrer werden gebeten, ihre Fahrzeuge regelmäßig zu warten, vorgeschriebene Schutzausrüstung zu tragen und die geltenden Verkehrsregeln zu beachten. Ziel ist nicht nur die konsequente Ahndung von Verstößen, sondern vor allem auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit - für Motorradfahrende ebenso wie für andere Verkehrsteilnehmende.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell