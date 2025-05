POL-PDNR: Körperverletzungen auf Maifeier

Dierdorf und Puderbach (ots) - Am Morgen des 30.04.2025 wurden der Polizei Straßenhaus mehrere Kennzeichendiebstähle in Puderbach und Dierdorf gemeldet. Tatsächlich wurden an 2 geparkten PKW beide Kennzeichenschilder abmontiert. An einem dritten Fahrzeug wurde versucht, die Kennzeichen zu entfernen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Straßenhaus zu melden. Rückfragen bitte an: ...

