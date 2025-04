POL-OS: Bad Iburg: Zeugen gesucht nach Einbruch in Geschäft

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Straße Am Rathaus zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale. Drei männliche Tatverdächtige betraten gemeinsam das Geschäft und entwendeten in arbeitsteiliger Vorgehensweise Kosmetikartikel im Gesamtwert von über 650 ...

mehr