POL-OS: Georgsmarienhütte: Tatverdächtige nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl festgenommen - Polizei bedankt sich bei couragierten Bürgerinnen und Bürgern

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Straße Am Rathaus zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale. Drei männliche Tatverdächtige betraten gemeinsam das Geschäft und entwendeten in arbeitsteiliger Vorgehensweise Kosmetikartikel im Gesamtwert von über 650 Euro. Ohne die Ware zu bezahlen, passierten sie den Kassenbereich und flüchteten anschließend fußläufig vom Tatort.

Durch das schnelle und koordinierte Einschreiten der Polizeikräfte konnten zwei der drei Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Maßgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen haben dabei zahlreiche aufmerksame Anwohner, die die Polizisten bei der Verfolgung unterstützten - teils mit wichtigen Hinweisen zur Fluchtrichtung, teils durch direkte Kommunikation mit den Beamtinnen und Beamten vor Ort. Ein Bürger verfolgte einen der Täter sogar mit seinem Pkw über mehrere Straßenzüge hinweg.

"Ohne die Mithilfe der Bevölkerung wäre es kaum möglich gewesen, die Tatverdächtigen so schnell zu stellen", betont Jannis Gervelmeyer, Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Eine eingesetzte Polizistin ergänzt: "Es war beeindruckend zu sehen, wie entschlossen, umsichtig und hilfsbereit die Anwohner reagiert haben."

Im Fahrzeug der Tatverdächtigen wurde weiteres Diebesgut im Wert von über 5.000 Euro aufgefunden und durch die Polizei beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden festgenommenen Männer aus Georgien einem beschleunigten Verfahren zugeführt. Das Amtsgericht Osnabrück verurteilte sie noch am Folgetag zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Euro. Die Ermittlungen zu dem dritten, flüchtigen Täter sowie zur Herkunft des sichergestellten Diebesguts dauern derzeit an. Die Polizei prüft zudem, ob ein Zusammenhang mit weiteren, ähnlich gelagerten Taten besteht.

Die Polizeiinspektion Osnabrück bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihr Engagement und ihre Zivilcourage dazu beigetragen haben, eine schnelle Festnahme der Täter zu ermöglichen.

