POL-OS: Ankum: Fluchtversuch bei Polizeikontrolle: Beamter kann Zusammenstoß nur knapp verhindern

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Donnerstag (17.04., 17:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (06:45 Uhr) durchtrennten unbekannte Täter ca. 300m Stromkabel an einer Baustelle am Amselweg und entwendeten diese. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Aufgrund der hohen Menge, ist davon auszugehen, dass die Täter ihr Diebesgut mit einem Fahrzeug ...

mehr