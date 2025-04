Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB 30: Verbotenes Rennen auf der A30 - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Karfreitag wurden Polizeibeamte gegen 21:30 Uhr auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A30 aufmerksam. Mehrere Fahrzeuge fuhren bei erlaubten 100 km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Niederlande. In der Spitze erreichten einzelne Fahrzeuge dabei über 200 km/h. Zwei beteiligte BMW in den Farben Blau und Schwarz konnten folglich kontrolliert werden. Am Steuer des schwarzen BMW saß eine 21-Jährige aus Paderborn. Im blauen Wagen trafen die Beamten auf einen gleichaltrigen Mann aus dem Kreis Höxter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer beschlagnahmt. Aufgrund erster Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass andere Autofahrer durch die riskante Fahrweise der Teilnehmer des Fahrzeugrennens gefährdet oder genötigt worden sind. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sich bitte unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell