Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zeugen gesucht nach schwerer Brandstiftung

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden setzte ein unbekannter Täter am Montag gegen 04:40 Uhr Müll in dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Großen Straße in Brand. Die Haustür sowie die Gebäudefassade wurden durch das Feuer beschädigt. Die sofort herbeieilende Polizeistreife konnte den Brand eigenständig löschen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte dadurch glücklicherweise verhindert werden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindesten 5.000 Euro.

Zeugen beobachteten zuvor eine verdächtige männliche Person. Diese wurde wie folgt beschrieben:

- 30 bis 35 Jahre alt - Dunkel gekleidet - Kürzere Haare - Rot-bräunlicher Vollbart, welcher bis zur Brust geht - Alkoholisiert

Aufgrund erster Ermittlungen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt ein. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell