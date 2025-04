POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verkehrsgefährdung nach Flucht vor der Polizei - 26-Jähriger in gestellt

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Sonntagabend (19:00 Uhr) bis Montagvormittag (10:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus Am Springberg unweit zur Osnabrücker Straße. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen. ...

