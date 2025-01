POL-GT: Wohnhauseinbruch an der Lisztstraße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Im August 2024 (20.08.) entwendete eine Tatverdächtige in einem Verbrauchermarkt an der Berliner Straße eine Geldbörse aus der Handtasche einer Frau. Anschließend setzte die Tatverdächtige die gestohlene Debitkarte an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten ein. Nach einem jetzigen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung gibt die Kriminalpolizei Gütersloh auf dem landesweiten ...

