Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im August 2024 (20.08.) entwendete eine Tatverdächtige in einem Verbrauchermarkt an der Berliner Straße eine Geldbörse aus der Handtasche einer Frau. Anschließend setzte die Tatverdächtige die gestohlene Debitkarte an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten ein.

Nach einem jetzigen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung gibt die Kriminalpolizei Gütersloh auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW ein Bild der Tatverdächtigen bekannt https://polizei.nrw/fahndung/157458.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell