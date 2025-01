Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 05.01.25 stellte eine 37-jährige Frau aus Pirmasens ihren schwarzen Ford Focus in der Ottostraße in Pirmasens in Fahrtrichtung Strobelallee zum Parken ab. Als sie am gleichen Tag um 08:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken Heckbereich fest. Offenbar wurde ihr Fahrzeug von einem noch unbekannten Verursacher unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, ...

