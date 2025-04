POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Heranwachsender zeigt Machete in Linienbus - Polizei ermittelt wegen Verdacht der Bedrohung

Osnabrück (ots) - In den frühen Morgenstunden setzte ein unbekannter Täter am Montag gegen 04:40 Uhr Müll in dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Großen Straße in Brand. Die Haustür sowie die Gebäudefassade wurden durch das Feuer beschädigt. Die sofort herbeieilende Polizeistreife konnte den Brand eigenständig löschen. Eine weitere Ausbreitung ...

