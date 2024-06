Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Münstereifel (ots)

Am 22.06.2024, um 08.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw die Kreisstraße 45 von Eschweiler kommend in Fahrtrichtung Weiler am Berge. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Personen. In einer Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Pkw einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde nur leicht verletzt und konnte nach kurzer ambulanter Behandlung noch vor Ort wieder entlassen werden. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

