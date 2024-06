POL-EU: Feuerwerkskörper angezündet

Mechernich-Satzvey (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (18. Juni), 18 Uhr, bis Mittwoch (19. Juni), 9.30 Uhr, beschädigten Unbekannte drei geparkte Pkw in der Straße An der Burg in Mechernich-Satzvey. An sämtlichen Fahrzeugen wurden jeweils alle vier Reifen eingestochen, so dass die Luft entweichen konnte. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr