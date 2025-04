Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Start der Videoüberwachung am Osnabrücker Neumarkt

Osnabrück (ots)

Die Pressemeldung wird durch Aussagen von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und Inspektionsleiter Oliver Voges ergänzt.

Ab heute hat die Polizeiinspektion Osnabrück eine offene Videoüberwachung am Neumarkt in Betrieb genommen. Ziel der Maßnahme ist es, Straftaten sowie nicht geringfügige Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und die Sicherheit im Bereich des Neumarktes zu erhöhen.

Prävention und Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Die Videoüberwachung folgt einem präventiven Ansatz zur Gefahrenabwehr. Durch die präsente Kameraüberwachung soll das Entdeckungsrisiko für potenzielle Täterinnen und Täter erhöht werden, wodurch eine abschreckende Wirkung erzielt wird. Gleichzeitig ermöglicht die Technik eine schnellere Ereigniswahrnehmung, sodass Einsatzkräfte frühzeitig alarmiert und gezielt eingesetzt werden können. Dies dient sowohl der objektiven Sicherheit als auch dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Rechtliche Grundlagen und Transparenz

Die polizeiliche Videoüberwachung erfolgt auf Basis des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) sowie des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG). Zudem wird die Maßnahme im Videokataster der Polizei Niedersachsen öffentlich dokumentiert, um Transparenz zu gewährleisten. Eine Verarbeitung biometrischer Merkmale oder die Nutzung von Gesichtserkennungssoftware erfolgt nicht.

Erfahrungen und Evaluation

Bereits in der Vergangenheit wurden in Osnabrück temporär Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen eingesetzt, unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofs sowie am Stadion an der Bremer Brücke und am Neumarkt. Die nun eingeführte Videoüberwachung am Neumarkt wird von der Polizei kontinuierlich evaluiert.

Einordnung in ein umfassendes Sicherheitskonzept

Die Videoüberwachung komplettiert den Zehn-Punkte-Plan von Stadt und Polizei Osnabrück zur Erhöhung der Sicherheit in der Innenstadt. Ergänzt wurde diese Maßnahme durch eine verstärkte Präsenz von Ordnungsaußendienst und Polizei sowie weitere gezielte Schritte zur Gefahrenabwehr. Dazu gehörten unter anderem die Ausweitung der Alkoholverbotszone und die Einrichtung einer Waffenverbotszone in bestimmten Bereichen der Innenstadt. Mit der Einführung der Videoüberwachung am Neumarkt setzt die Polizei Osnabrück auf eine Kombination aus moderner Technik und bewährten polizeilichen Maßnahmen.

Zitate:

"Die Videoüberwachung rund um den Neumarkt vervollständigt das umfassende Maßnahmenpaket aus dem gemeinsamen 10-Punkte-Plan der Stadt und Polizei Osnabrück", sagt Oberbürgermeisterin Katharina Pötter.

"Ziel soll es sein, Straftaten bereits vor der Begehung zu verhindern", ergänzt Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück. "Im weiteren Sinne bedeutet dies auch, dass insbesondere Gewalttäter und Intensivtäter schnell identifiziert und festgenommen werden und die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin sicher unsere Innenstadt aufsuchen können."

