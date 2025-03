Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Weil er "berauscht" am Steuer seines Autos saß, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle um 6.15 Uhr in der Pariser Straße fiel den Beamten das drogentypische Verhalten des 23-Jährigen auf. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er sich eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt.

Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über das Kontrollergebnis informiert.

Kurz zuvor konnten die Polizeibeamten noch einen anderen jungen Mann in der Zollamtstraße von einer sogenannten Trunkenheitsfahrt abhalten. Sie hatten den 20-Jährigen in der Zollamtstraße auf dem Fahrersitz seines Autos mit laufendem Motor entdeckt. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Pegel von 0,69 Promille an.

Der 20-Jährige übergab seinen Autoschlüssel freiwillig den Polizisten. Er kann ihn auf der Dienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |cri

