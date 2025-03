Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei holt Personen von Gerüst

Kaiserslautern (ots)

Anwohner riefen am frühen Freitagabend am Heiligenhäuschen die Polizei. Der Grund: Auf einem Baugerüst an einer Kirche befanden sich mehrere Personen. Nachdem die Streife vor Ort eintraf, mussten die Polizisten zwei der vier jungen Männer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren von dem Gerüst nach unten begleiten. Nachdem die Beamten die Identität der Unruhestifter festgestellt hatten, wurde das Quartett der Örtlichkeit verwiesen. Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell