POL-PPWP: Besitzer überrascht Zweiraddiebe

Bann (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am frühen Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter zwischen 2:40 Uhr und 2:50 Uhr das Geschäft betreten und sich an den Tabakwarenständern bedient haben. Als Beute nahmen die Langfinger eine große Anzahl an Zigaretten und sogenannte "Vapes" an sich. Die genaue Schadenssumme ...

