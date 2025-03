Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Am späten Samstagabend kam es in der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten ein 20- und ein 22-Jähriger zunächst in Streit. Im Laufe des Disputs attackierte der 22-Jährige sein Gegenüber und wurde handgreiflich. Der 20-Jährige wurde bei der Attacke verletzt. Vermutlich wegen eines Drogen- und Alkoholeinflusses verlor er das Bewusstsein und wurde durch einen Notarzt und von Rettungssanitätern intensivmedizinisch versorgt. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Da der Angreifer alkoholisiert war, musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell