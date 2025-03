Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feueralarm in Tiefgarage

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Sonntagabend in der Fruchthallstraße unterwegs waren. Kurz nach 18 Uhr kam es hier zu einem Feueralarm in einer Tiefgarage. Die ausgerückte Feuerwehr konnte vor Ort allerdings lediglich einen Fehlalarm feststellen.

Zeugen berichteten jedoch, dass kurz nach der Auslösung des Alarms eine Gruppe Jugendlicher aus der Tiefgarage gerannt kam. Ob sie etwas mit dem Fehlalarm zu tun hat, ist unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

