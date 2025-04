Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Radfahrer schwer verletzt nach Unfall

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 67-jähriger Radfahrer gegen 18:00 Uhr die Bielefelder Straße in Richtung Glandorfer Straße. Als eine 61-jährige Autofahrerin von einem Tankstellengelände auf die Bielefelder Straße einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 67-jährige Mann aus Bad Laer schwer verletzt wurde. Dieser kam im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 61-Jährige, ebenfalls wohnhaft in Bad Laer, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

