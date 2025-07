Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kollision zwischen Wohnmobil und Fahrradfahrer

Ein 69-Jähriger aus Sontra befuhr am Dienstag gegen 12.15 Uhr mit einem Fahrrad (Pedelec) in der Ortslage von Eltmannshausen die Soodener Straße aus Richtung Eschwege kommend auf dem dortigen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn in Richtung Reichensachsen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 79-Jähriger aus Enger (LK Herford) mit einem Wohnmobil die Soodener Straße aus Richtung Reichensachsen kommend, in Richtung Eschwege. Als der 69-Jährige ein parkendes Auto umfahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und kam nach links von seiner Fahrspur ab. Der 69-Jährige geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden 79-Jährigen zusammenstieß. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf 400 Euro (Pedelec) und 1000 Euro (Wohnmobil) beziffert werden. Der 69-Jährige wurde zudem mit leichten Verletzungen ins Klinikum Werra-Meißner nach Eschwege verbracht.

Pkw und Fußgänger kollidieren am Schlossplatz; beide Beteiligte verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger wurden die Beamten der Polizei Eschwege am Dienstagmittag gerufen. Gegen 12.34 Uhr überquerte ein 15-jähriger Schüler aus Eschwege fußläufig eine ampelgeregelte Fußgängerfurt im Bereich Bahnhofstraße / Schlossplatz. Dabei wurde er vom Pkw eines 34-Jährigen aus Eschwege erfasst, der auf der Bahnhofstraße aus Richtung Stadtbahnhof kommend in Richtung Innenstadt fuhr. Der Schüler geriet dabei auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw und kam anschließend zu Fall. Der 15-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen dem Klinikum in Eschwege zugeführt, der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben. Hinsichtlich der genauen Schuldfrage müssen jetzt verschiedene Zeugen vernommen werden. Als mutmaßlicher Verstoß steht die Missachtung des Rotlichts an der Ampelkreuzung für die Beteiligten im Raum.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz "Hinter der Mauer" in Eschwege ist ein geparkter grauer BMW 318 ci im linken Heckbereich beschädigt worden. Der Schaden durch Kratzer, vmtl. beim Ein- oder Ausparken verursacht, beläuft sich auf 1000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 11.50 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Körperverletzung

Am Dienstagmittag sind im Bereich des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße zwei Männer aneinandergeraten. Dabei soll ein 24-Jähriger aus Wanfried einen 32-Jährigen aus Eschwege mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei wurde wegen des Vorfalls hinzugerufen und nahm gegen den 24-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.

Polizei Sontra

Alleinunfall; 33-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Auf der L 3248 ist am Dienstagnachmittag ein 33-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Mann war gegen 14.00 Uhr von Blankenbach in Richtung Wölfterode unterwegs, verlor dann in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet dabei ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam dann in einem Graben auf der Seite zum Liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Pkw erlitt Totalschaden und musste später abgeschleppt werden. Sachschaden entstand außerdem an der Leitplanke.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall; Schaden 2000 Euro

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Wehretal befuhr am Dienstag in Hessisch Lichtenau die Landgrafenstraße aus Richtung Poststraße. Ihr voraus fuhr ein Klein-Lkw, der von einem 70-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde und der dann nach rechts in die Leipziger Straße einbiegen wollte. Als der 70-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die 56-Jährige auf den Wagen des Mannes auf. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro (Pkw) und 1500 Euro (Klein-Lkw).

