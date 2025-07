Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.07.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Bauhof Wehretal ebenfalls Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Nachdem am gestrigen Tag der Polizei ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf und des dortigen Baubetriebshofes gemeldet wurde, ist die Polizei in Eschwege am Dienstag über einen weiteren Einbruch, diesmal in Reichensachsen informiert worden. Ähnlich wie bei dem Einbruch in Bad Sooden-Allendorf sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Bauhofs in der Bahnhofstraße eingedrungen und durchsuchten die Räume und vorhandenes Mobiliar nach Wertsachen. Dazu brachen die Täter im Inneren des Gebäudes auch mehrere Schränke und Türen auf. Geklaut wurden u.a. mehrere Werkzeuge und Gerätschaften zur Gartenpflege. Einen genauer Stehlwert steht noch nicht abschließend beziffert, nach derzeitigem Stand wird von einem Schaden von mehreren tausend Euro ausgegangen. Die Tatzeit liegt zwischen dem Montag 16.00 Uhr und Dienstag 05.45 Uhr. Hinweise an die Kripo in Eschwege, die hier die weiteren Ermittlungen führt, unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht mit 20.000 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Zu einer Verkehrsunfallflucht wurden die Beamten der Polizei Eschwege am Dienstagmorgen um 05.50 Uhr gerufen, nachdem durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Sooden-Allendorf verunfallte Fahrzeuge im Bereich "Rathofplatz" festgestellt wurden. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand im Laufe des gestrigen Abends bzw. der letzten Nacht ein Pkw den "Rathofplatz" in Richtung Rathofstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen den geparkten Wagen eines 84-Jährigen aus BSA, der auf dem Großparkplatz "Rathofplatz" abgestellt war. Im Zuge dieser Kollision wurde dann noch ein weiterer geparkter Pkw einer ebenfalls aus BSA stammenden 51-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen. Das verursachende Fahrzeug hatte dann die Fahrt offenbar in Richtung Marktplatz weiter fortgesetzt, wo es zu einem erneuten Unfallgeschehen mit einem dort geparkten Dienstwagen kam und zudem die angrenzende Fassade des Rathauses beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich um einen weißen Opel Vivaro (Kennzeichen bekannt; Firmenfahrzeug) das von dem Verursacher verschlossen am Unfallort zurückgelassen wurde. Der gesamte Unfallschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Landgrafenstraße in Eschwege haben unbekannte Täter einen weißen Opel Astra auf der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt. Ereignet hat sich die Tat am Samstag zwischen 00.26 Uhr und 13.45 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Mehrere kleine Brände entlang der Bahnstrecke Reichensachsen-Witzenhausen

Am Dienstagmittag wurden Feuer und Polizei mehrere kleine Brände entlang der Bahnstrecke von Reichensachsen nach Witzenhausen gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte bei einem Güterzug ein techn. Defekt bzw. ein Verkeilen an der Bremsanlage zu einem Funkenschlag geführt, was im Zusammenhang mit der anhaltenden Trockenheit und den erhöhten Temperaturen zu mehreren kleinen Bränden an den Grünflächen entlang des Gleiskörpers führte. Diese wurde durch die zuständigen Wehren entlang der betroffenen Strecke unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es dadurch an der ein- oder anderen Örtlichkeit zu kurzfristigen Behinderungen des Verkehrs.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell