Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 9000 Euro

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Meißner und ein 35-jähriger Autofahrer aus Waldkappel und befuhren am Mittwoch um 07.17 Uhr die Landesstraße L 3334 von Harmuthsachsen in Richtung Einmündung zur Kreisstraße K 39. Als der vorausfahrende 31-Jährige an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 35-Jährige zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden, der sich bei dem Verursacher auf 5000 Euro und bei dem anderen Pkw auf 4000 Euro beläuft.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Schildgasse in Eschwege ist ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Conway (Modell: Cairon 5.0) geklaut worden. Das Rad war im Erdgeschoss des Hausflurs abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Stehlwert des Rades liegt bei rund 3800 Euro, die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrszeichen mit Hakenkreuzen beschmiert; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben auf der Landesstraße L 3251 von Herleshausen nach Wartha, im Bereich des dortigen Bahnübergangs, auf mehreren Verkehrszeichen und Schildern mit schwarzem Lackspray Hakenkreuze und die Zahl "88" aufgebracht. Die Tatzeit liegt wischen Mittwochmorgen 06.15 Uhr und Donnerstagmorgen 06.15 Uhr, der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Ermittelt wird in dem Fall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger u. terroristischer Organisationen. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 23.30 Uhr und Dienstag 00.05 Uhr ereignete sich in Walburg ein Vorfall, weswegen die Polizei in Hessisch Lichtenau Ermittlungen wegen des unbefugten Benutzens von Fahrzeugen aufgenommen hat. Von einem Grundstück in der Rommeröder Straße entfernten unbekannte Täter einen Porsche Chayenne mittels Originalschlüssel, der in dem Auto gelegen hatte. Als die Geschädigten durch den Motorlärm aufmerksam wurden und nach dem Auto schauen wollten, stand dieses nicht mehr auf dem Hof. Eine Nachschau in der Ortslage führte dann jedoch zum Auffinden des Fahrzeugs an anderer Stelle in einer Nebenstraße. Dort war das Auto mitsamt Originalschlüssel zurückgelassen worden. Aktuell gibt es vage Hinweise auf eine tatverdächtige männliche Person mit hellen Haaren, hellem Oberteil und dunkler Hose, die im Bereich des Tatorts gesehen wurde. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Autos stoßen beim Rückwärtsausparken zusammen; Schaden 5500 Euro

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Teichstraße in Großalmerode sind am Mittwochabend um 18.08 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer beim gleichzeitigen Rückwärtsausparken aus Unachtsamkeit zusammengestoßen. Beteiligt sind 37-Jähriger und eine 44-Jährige, beide aus Großalmerode. Die Schäden belaufen sich auf 3000 und 2500 Euro.

Fahrten unter Einfluss von Alkohol / berauschender Mittel

Am gestrigen Abend wurde bei einem 27-jährigem Pkw-Fahrer aus Felsberg Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt, während er sich im öffentlichem Verkehrsraum befand. Die Beamten der Polizei Eschwege kontrollierten den Autofahrer um 23.25 Uhr in der Friemer Straße in Waldkappel, ein freiwillig durchgeführten Drogenvortest reagierte schließlich positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen daraufhin untersagt und eine Blutentnahme erfolgte im Klinikum in Eschwege. Ermittelt wird nun wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen.

Wegen unsicherer Fahrweise kontrollierten die Beamten von Hessisch Lichtenau am Mittwochabend einen 41-jährigen Autofahrer aus Kassel, der gegen 22.50 Uhr in der Berliner Straße in Großalmerode unterwegs war. Der Mann wies Auffälligkeiten in seiner Fahrweise und seinem Verhalten auf und roch zudem nach Alkohol, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und Ermittlungen wegen des Verdachts von Trunkenheit im Verkehr aufnahmen.

Wildunfälle im WMK

Auf der Landesstraße L 3247 kollidierte am Mittwoch um 11.00 Uhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Herleshausen mit einem Reh, als sie von Herleshausen in Richtung Altefeld fuhr. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Der Unfallschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Um 05.15 Uhr heute Morgen befuhr eine 61-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw die L 3228 von Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen in Fahrtrichtung Hessisch Lichtenau Stadtmitte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein, welchem die Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von 4500 Euro. Das Wildschwein verendete noch am Unfallort.

Am Donnerstagmorgen kollidierte um 05.42 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer aus LK Eichsfeld auf der B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kleinvach mit einem Reh. An dem Pkw entstand dabei ein Sachschaden von 750 Euro.

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Eschwege erfasste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01.15 Uhr auf der K24 zwischen Grandenborn und Röhrda ein Reh. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von 200 Euro. Das stark verletzte Tier musste mit einem Schuss aus der Dienstwaffe der Polizei von seinen Leiden erlöst werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först / Paola Stephani (Schülerpraktikantin)

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell