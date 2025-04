POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Puderbach (ots) - In der Nacht vom 21.-22.04.2025 kam es in Puderbach, im Bereich eines Firmengeländes in der Straße "Auf der Held", zu einem Diebstahl von Kabelresten, welche zuvor auf zwei Anhängern gelagert waren. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

