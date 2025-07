POL-ESW: Ferien- und Urlaubszeit naht; Polizei sensibilisiert und warnt vor Wohnungseinbrüchen

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Durch die bevorstehenden Sommerferien wird bei vielen Menschen nicht nur die Reiselust geweckt. Auch Wohnungseinbrecher fühlen sich regelmäßig durch die in der Urlaubszeit oft unbewohnten oder unbetreuten Häuser und Wohnungen magisch angezogen. Die Polizei warnt daher wie jedes Jahr vor einer höheren Gefahr an Wohnungseinbrüchen und gibt den ein- oder anderen Tipp, wie man das "Zu Hause" in seiner Abwesenheit etwas sicherer machen kann. Schon die nachfolgenden, einfachen Maßnahmen können dabei helfen, potentielle Täter abzuschrecken.

>>Berechtigte einbeziehen

Bitten Sie Nachbarn, Familie oder Freunde in ihrer Abwesenheit hin und wieder nach dem "Rechten" zu sehen bzw. ein Auge auf das Haus/die Wohnung zu haben. Dazu gehört z.B. auch das regelmäßige Leeren des Briefkastens, der Zeitungsröhre oder auch das Öffnen und Schließen vorhandener Rollläden.

>>Technik einsetzen

Auch der Einsatz von Technik kann unterstützend für die Sicherheit sein, z.B. können Zeitschaltuhren dabei helfen, die Anwesenheit von Bewohnern zu simulieren, wenn mit diesen im Haus in regelmäßigen Abständen Lampen oder Rollläden betrieben werden. Auch Bewegungsmelder rund ums Haus oder eine Überwachung von Zugängen mittels Kamera können wichtige Hilfsmittel sein. Bei der Nutzung von Bildaufzeichnungen sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.

>>Vorhandene Sicherungen an Fenster und Türen nutzen

Nutzen Sie die vorhandenen Sicherungen an Fenster und Türen, auch bei nur kurzer Abwesenheit. Ziehen Sie die Tür immer hinter sich ins Schloss. Das beste Schloss ist unbrauchbar, wenn man sein Eigentum gutgläubig ungesichert lässt. Einbrechern reicht oft nur ein Aufenthalt von wenigen Minuten, um sich Zugang zum Haus oder der Wohnung zu verschaffen und Wertgegenstände anzueignen. Der beste Einbruchsschutz sind daher immer noch gut gesicherte Fenster und Türen.

>>Urlausfotos

Bedenken Sie beim Posten/Veröffentlichen von Urlaubsfotos daran, dass ggfs. auch andere Personen als der vorgesehene Adressatenkreis darüber Informationen beziehen kann, z.B. zu welchen Zeiten Haus und Wohnung unbewohnt sind.

>Kriminalberatung

Was die Optimierung der Sicherheit Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses betrifft, so berät Sie die Kriminalberatung Ihrer Polizei vor Ort gerne dazu. Vereinbaren Sie einfach einen Termin.

>Infostand auf dem Wochenmarkt in Witzenhausen

Schon jetzt möchte die Polizeidirektion Werra-Meißner darauf hinweisen, dass die mobile kriminalpolizeiliche Beratungsstelle am Freitag, 25. Juli 2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Witzenhausen mit einem Info-Stand präsent sein wird, wo man sich zu verschiedenen Themen informieren kann. Neben Beamten aus der Präventionsdienststelle in Kassel wird auch die Schutzfrau vor Ort der Polizei Witzenhausen, Andrea Roselieb, an dem Stand anzutreffen sein.

