Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Gas- und Bremspedal verwechselt - Vier Leichtverletzte

Stuttgart-West (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau soll am Donnerstagmorgen (14.05.2025) an der Rosenbergstraße Ecke Seidenstraße bei einem Verkehrsunfall vier Fußgängerinnen angefahren und leicht verletzt haben. Die 37-Jährige fuhr gegen 08.00 Uhr mit ihrem Porsche Taycan in der Rosenbergstraße Richtung Kriegsbergstraße. An der Kreuzung zur Seidenstraße soll sie ersten Erkenntnissen zufolge das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt haben und dann mit vier Fußgängerinnen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren zusammengestoßen sein, die gerade die Seidenstraße bei grüner Ampel querten. Alle vier Fußgängerinnen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell