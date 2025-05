Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schusswaffe in der Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter soll am Dienstag (12.05.2025) in der Stadtbahn der Linie U13 mit einer Schusswaffe hantiert haben. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, als gegen 12.45 Uhr ein Mann an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz in die U13 Richtung Feuerbach einstieg. Der Mann führte laute Selbstgespräche und sprach von einer Waffe, die er mich sich führe. An der Stadtbahnhaltestelle Wilhelma stand der Mann mit einer Waffe in der Hand auf und lief in den vorderen Bereich der Stadtbahn. Anschließend stieg der Unbekannte an der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke aus. Er war zirka 180 Zentimeter groß und zwischen 25 und 35 Jahren alt. Er hatte dunkelblondes Haar und war im Gesicht, Hals und an den Armen tätowiert. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine enge Hose. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten den Mann nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

