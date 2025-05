Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (04.05.2025) an der Lübecker Straße ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte sein Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid in Silber auf Höhe der Hausnummer 10 mit einem Faltschloss angeschlossen. Als er gegen 22.30 Uhr zurückkam, war das Faltschloss durchtrennt und das Fahrrad weg. Der Dieb war zirka 175 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine dunkelblaue Weste, sowie eine helle Jogginghose. Zeugen beobachteten kurze Zeit später auf einem Spielplatz an der Straße Auf der Steig drei männliche Personen. Diese hatten zwei Fahrräder und einen Winkelschleifer bei sich und rannten Richtung Römerkastell. Alle drei waren zirka 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine Person hatte einen Vollbart, die anderen beiden hatten keinen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell