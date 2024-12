Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Nach Ladendiebstahl - 60-Jähriger greift Bundespolizisten an

Leipzig (ots)

Noch nicht genug hatte gestern Abend ein 60-jähriger Deutscher als er in einem Geschäft in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof eine Flasche Kräuterlikör öffnete und diese austrinken wollte. Bezahlt hatte er diese allerdings nicht. Als der Mann vom Verkaufspersonal und dem Sicherheitsdienst darauf hingewiesen wurde, fing er sofort an diese zu beleidigen. Auch die herbeigerufenen Beamten der Bundespolizei Leipzig verschonte er nicht mit seinen Beleidigungen.

Da die Angaben zu seiner Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, nahmen die Beamten den Mann mit zur Wache. Auf dem Weg dorthin setzte er nicht nur seine Beleidigungen fort, sondern versuchte auch die Polizisten zu schlagen. Die Beamten brachten ihn zu Boden und führten ihn Handschellen zur Wache ab. Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, hatte der 60-Jährige knapp 2 Promille.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahls gegen den Deutschen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell