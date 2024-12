Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wegen Urkundenfälschung gesuchten Moldauer am Flughafenbahnhof Leipzig festgenommen

Leipzig (ots)

Am späten Freitagabend nahmen die Beamten der Bundespolizei Leipzig einen 40-jährigen Moldauer am Bahnhof des Flughafens Leipzig/ Halle fest. Der Mann fiel den Bundespolizisten am Bahnsteig 2 durch sein Verhalten auf. Die Beamten kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der 40-Jährige von der Staatsanwaltschaft Zwickau mit Haftbefehl wegen Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise und Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Der Moldauer hatte vom Amtsgericht Auerbach einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 1.600 Euro erhalten und diesen Betrag nicht beglichen.

Da er auch weiterhin die Strafe nicht zahlte, verbüßt er nun die nächsten 160 Tage in der JVA.

