BPOL NRW: Streit an Kasse eskaliert - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. August) sollen Unbekannte einen Mann in einer Tiefgarage am Dortmunder Hauptbahnhof attackiert haben. Bundespolizisten konnten einen Tatverdächtigen wenig später ergreifen. Gegen 1:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Tiefgarage, welche sich am Hauptbahnhof Dortmund befindet, die Bundespolizei. Dieser ...

